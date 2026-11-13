Bolvadin'de velilere yönelik "Sınav Kaygısı" semineri düzenlendi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde ailelere yönelik "Sınav Kaygısı" konulu seminer gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bolvadin Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından öğrencilerin sınav süreçlerine hazırlık döneminde ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla anlamlı bir programa imza atıldı. Ailelere yönelik düzenlenen seminerde, Bebek, Çocuk ve Genç Psikiyatristi, Psikoterapist ve Aile Danışmanı Uzman Dr. Kutay Taş velilerle bir araya geldi.

Yoğun katılımın gözlendiği seminerde; sınav kaygısının temel nedenleri, çocuk ve gençler üzerindeki psikolojik etkileri, kaygıyla başa çıkma yöntemleri ve bu kritik süreçte ebeveynlerin üstlenmesi gereken doğru roller detaylı bir şekilde ele alındı. Uzman Dr. Kutay Taş, ailelerin çocuklarına bu dönemde nasıl rehberlik etmesi gerektiğine dair pratik ve bilimsel bilgiler paylaştı.

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Eğitim sürecinde sadece akademik başarının yeterli olmadığı, öğrencilerin psikolojik ve duygusal yönden de desteklenmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekilen program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve yapılan bilgilendirmelerin ardından sona erdi.