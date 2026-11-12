Afyonkarahisar'da refüje devrilen tanker sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
A.T. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tanker, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun Ballık Kavşağı'nda devrildi.
Kazada devrilen tanker alev aldı, sürücü yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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