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        Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde 10 cinayet işlendi

        Son bir hafta içerisinde 10 cinayetin işlendiği Afyonkarahisar'da yaşanan ölümler kamuoyunda geniş yankı bulurken, işlenen cinayetlerin ortak yanı ise tamamının tüfekle işlenmesi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde 10 cinayet işlendi

        Son bir hafta içerisinde 10 cinayetin işlendiği Afyonkarahisar'da yaşanan ölümler kamuoyunda geniş yankı bulurken, işlenen cinayetlerin ortak yanı ise tamamının tüfekle işlenmesi oldu.

        Geçtiğimiz 5 Kasım da yaşanan ve ülke gündemine oturan olayda Arif Sefa Ö., isimli şahıs pompalı tüfekle yaklaşık 50 kilometrelik yol güzergahında 8 kişiyi öldürdü.

        9 Kasım da Işıklar beldesinde meydana gelen olayda ise Aykut K. kayınbiraderleri M.C. ve S.C. tarafından alacak verecek meselesi yüzünden tüfekle vurularak öldürüldü.

        Kente dün meydana gelen olayda ise Çobanlar ilçesinde daha önce çocukları arasında kavga çıktığı ve bu nedenle aralarında uzun zamandır husumet bulunduğu iddia edilen taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. İddialara göre, 17 yaşındaki A.Ç., aralarındaki anlaşmazlık ve husumet nedeniyle çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurarak öldürdü.

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        Kentte 5 Kasım ve 12 Kasım aralığında meydana gelen olaylarda toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerin 9'nun jandarma birinin ise polis bölgesinde işlendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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