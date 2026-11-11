Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki gençten birinin babası, 17 yaşındaki şüpheli tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki gençten birinin babası, 17 yaşındaki şüpheli tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çobanlar ilçesinde daha önce çocukları arasında kavga çıktığı ve bu nedenle aralarında uzun zamandır husumet bulunduğu iddia edilen taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. İddialara göre, 17 yaşındaki A.Ç., aralarındaki anlaşmazlık ve husumet nedeniyle çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurdu. Silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.U., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.U., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki şüpheli A.Ç., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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