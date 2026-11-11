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        Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki gençten birinin babası, 17 yaşındaki şüpheli tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü

        Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki gençten birinin babası, 17 yaşındaki şüpheli tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgilere göre, Çobanlar ilçesinde daha önce çocukları arasında kavga çıktığı ve bu nedenle aralarında uzun zamandır husumet bulunduğu iddia edilen taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. İddialara göre, 17 yaşındaki A.Ç., aralarındaki anlaşmazlık ve husumet nedeniyle çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurdu. Silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.U., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.U., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki şüpheli A.Ç., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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