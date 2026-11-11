Sandıklı'da 500 fidan toprakla buluşturuldu

Törende, ağaçlandırma ve orman varlığının artırılmasının önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Ardından sahada hazırlanan dikim alanlarına geçen katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak ilk can sularını verdi. Program kapsamındaki fidan dikim etkinliğine, Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve protokol üyeleri katıldı.

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