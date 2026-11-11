İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Recep Fedai'nin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Recep Fedai'nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Recep Fedai'nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Fedai'nin cenazesi, dün ailesine teslim edildi.
Karacaören köyüne getirilen Fedai'nin cenazesi, muhtarlık önünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazında Fedai'nin annesi, babası, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Baba Mustafa Fedai, ayakta durmakta güçlük çekti.
Namaza Fedai'nin ailesi, Vali Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.
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