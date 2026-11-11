Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.Ö., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Devlet Hastanesi yanında M.Ö. idaresindeki 03 AIU 529 plakalı motosiklet ile O.K. yönetimindeki 03 ACH 435 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı.

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