Afyonkarahisar'da 10 Kasım törenleri

Kocatepe Parkı'nda gerçekleştirilen anma töreninde Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral ile Belediye Başkan Vekili Derya Palalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

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