Tırın kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da tırın kamyona çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazada kamyonun dorsesinde bulunan elmalar ise çevreye saçıldı.
Afyonkarahisar’da tırın kamyona çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazada kamyonun dorsesinde bulunan elmalar ise çevreye saçıldı.
Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonun kasasındaki elmalar çevreye saçıldı. Kazada ismi açıklanmayan tır şoförü yaralandı. Yaralanan sürücü kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada dolayı karayolunun bir yönündeki trafik de kısa süreli aksama yaşandı.
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