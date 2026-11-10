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        Sandıklı'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Sandıklı'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde 249 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulamasını gerçekleştirdi.

        Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 86 araca, 11 bin 417 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        - Sandıklı'da trafik güvenliğine yönelik saha incelemesi yapıldı

        Sandıklı ilçesinde olası trafik kazalarının önüne geçilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla kritik kavşak ve belde girişlerinde teknik inceleme gerçekleştirildi.

        ​Akharım beldesi ile Çiğiltepe köyü girişlerindeki saha denetimlerine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl ve kurum yetkilileri katıldı.

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        - Sandıklı'da kış öncesi yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

        Sandıklı ilçesinde kış mevsimi öncesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

        ​Ekipler, ilçe genelindeki ulaşım ağında aksama yaşanmaması için bozulan güzergahlarda kumlama çalışması yaparken, tarım arazilerine ulaşımı sağlayan arazi yollarında düzeltme ve tesviye işlemleri gerçekleştiriyor.

        - Sandıklı'nın köylerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

        Sandıklı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) bünyesinde yürütülen kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları sürüyor.

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        KÖYDES programı kapsamında yürütülen projede, ilçeye bağlı 23 köyde yol yenileme ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

        Çalışmalarla köy yollarının daha modern, temiz ve kullanışlı hale getirilerek vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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