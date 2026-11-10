Sandıklı'dan kısa kısa

Çalışmalarla köy yollarının daha modern, temiz ve kullanışlı hale getirilerek vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

​Ekipler, ilçe genelindeki ulaşım ağında aksama yaşanmaması için bozulan güzergahlarda kumlama çalışması yaparken, tarım arazilerine ulaşımı sağlayan arazi yollarında düzeltme ve tesviye işlemleri gerçekleştiriyor.

Sandıklı ilçesinde kış mevsimi öncesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

​Akharım beldesi ile Çiğiltepe köyü girişlerindeki saha denetimlerine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl ve kurum yetkilileri katıldı.

Sandıklı ilçesinde olası trafik kazalarının önüne geçilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla kritik kavşak ve belde girişlerinde teknik inceleme gerçekleştirildi.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 86 araca, 11 bin 417 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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