Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Giriş: 09.11.2026 - 12:33 Güncelleme:
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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