AFSÜ'de ik ders AYM Başkanı Özkaya'dan

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (AFSÜ), yeni akademik yılı, törenle açıldı. Törende ilk dersi veren Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, hekimlik ile hakimliğin ortak noktasının 'insan' ve 'adalet' olduğuna dikkati çekti.

AFSÜ'nün yeni akademik yılı açılış törenine AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ile il protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

REKTÖR ASLAN: TÜRKİYE'NİN İLK SAĞLIK ENDÜSTRİ BÖLGESİ AFYON'DA KURULUYOR

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Törenin açılış konuşmasını yapan AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, üniversitenin tematik vizyonu ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu:

"2018 yılında kurulan genç bir üniversiteyiz ancak kurumsallaşmamızı tamamlayarak olgunlaşma evresine geçtik. Kuruluşumuzda bizlere verilen 3 temel görev vardı. İlaç ve biyoteknoloji, tıbbi cihaz ve aromatik bitkiler ile termal suyun sağlıkta kullanımı. Tıbbi aromatik bitkilerde Afyonkarahisar şartlarına adapte ettiğimiz safran gibi stratejik ürünleri geliştirdik. Faz-1 Klinik İlaç Araştırma Merkezimiz yaklaşık 1 ay önce uluslararası akreditasyon belgesini aldı, şu anda 3 uluslararası firmayla ortak çalışmalar yürütüyoruz."

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Konuşmasında yeni yatırımların da müjdesini veren Prof. Dr. Aslan; 18 havuzlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatının tamamlanma aşamasında olduğunu, 300 dönümlük alanda 3 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek 'Termalköy' projesinin sürdüğünü ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla AFSÜ karşısındaki 850 dönümlük alanda Türkiye'nin ilk 'Sağlık Endüstri Bölgesi'nin kurulacağını vurguladı.

EROĞLU: İLAÇ İTHALATINI AZALTACAK MERKEZ BURASI

Üniversitenin kuruluş sürecine değinen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AFSÜ'nün Türkiye için stratejik bir kazanım olduğunu belirterek, "2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulan bu üniversite, kısa zamanda çok büyük mesafeler katetti. Türkiye'nin en büyük gider kalemlerinden biri maalesef ilaç ithalatıdır. Yerli ve milli ilaç hamlesini başlatacak altyapı işte burada kuruluyor. Gençlerimizin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu asra mührünü vuracağına inancım tamdır" dedi.

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ÖZKAYA: PUSULANIZ DAİMA ADALET OLSUN

Akademik yılın ilk dersini vermek üzere kürsüye çıkan AYM Başkanı Kadir Özkaya, tıp ile hukuk arasında bağ olduğuna dikkati çekerek, "Tıp insanın bedenini ve yaşamını, hukuk ise insanın haklarını ve onurunu korumayı amaçlar. Bir hekim için doğru teşhis ne kadar hayatiyse, bir hakim için de maddi gerçeğin doğru tespiti o derece önemlidir. İki meslek de derin bir vicdan, dikkat ve özen gerektirir. Devlet ve insan adaletle uzun ömürlü olur; adil olmak ömrü uzatır" diye konuştu.

Öğrencilere hayat boyu rehberlik edecek tavsiyelerde bulunan Özkaya, sözlerini şu ilkelerle tamamladı:

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"Zamanın ve Gençliğin Kıymeti', gençlik hayatın hasat mevsimidir, hayatta ne kazanacaksanız bu yaşlarda elde edeceksiniz. Merakınızı, öğrenme tutkunuzu diri tutun ve yalnızca mesleki yayınlarla sınırlı kalmayıp edebiyat, tarih ve felsefe okuyun. 'Sabır ve Gayret', kader gayrete aşıktır. Gayret yoksa nasip de yoktur. Büyük başarılar anlık parlamaların değil, istikrarlı bir alın terinin mahsulüdür. 'Ahlak ve Dürüstlük', arkasında emeğinizin olmadığı, hak etmediğiniz hiçbir başarıya el uzatmayın. Makamınız yükseldikçe tevazu hırkasını giymeyi bilin. 'Ölçülülük ve Nezaket', 36 yılı aşkın hukuk hayatımda gördüğüm en temel altın kural ölçülülüktür. Nezaket ve zarafeti hayatınızdan eksik etmeyin, nezaketin hiçbir maliyeti yoktur."

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Tören, günün anısına protokol üyeleri ve öğrencilerin yer aldığı fotoğraf çekimiyle sona erdi.