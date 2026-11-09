Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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