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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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