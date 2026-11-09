Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 2'si tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö., Z.R.E., T.S., M.Y.Ş. ve G.İ. savcılık tarafından serbest bırakıldı. S.A.T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ve M.A. isimli iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

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