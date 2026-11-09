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        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü olaydan ağır yaralı kurtulan kadının yaşam mücadelesi sürüyor

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürerek dehşet saçan cinayet şüphelisinin kaçış güzergahında aracını gasp etmek isterken başından vurarak ağır yaraladığı iki çocuk annesi talihsiz kadının yoğun bakımda 4 gündür verdiği yaşam mücadelesi sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü olaydan ağır yaralı kurtulan kadının yaşam mücadelesi sürüyor

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürerek dehşet saçan cinayet şüphelisinin kaçış güzergahında aracını gasp etmek isterken başından vurarak ağır yaraladığı iki çocuk annesi talihsiz kadının yoğun bakımda 4 gündür verdiği yaşam mücadelesi sürüyor.

        İhsaniye ilçesine bağlı köylerde dün gerçekleşen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından kaçmaya çalışan zanlı Arif Sefa Ö., kaçışını sürdürebilmek için bölgede dehşet saçmaya devam etmişti. Güzergah üzerinde araç değiştirmek amacıyla 03 AIU 814 plakalı beyaz otomobili durdurarak gasp girişiminde bulunan zanlı, aracını vermek istemeyen Serpil P.'ye pompalı tüfekle ateş açmıştı.

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        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hızla hastaneye kaldırılan Serpil P., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Başından vurulan ve durumu ciddiyetini koruyan kadının entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

        Endişeli bekleyiş sürüyor

        Saldırının ardından büyük bir şok ve derin bir üzüntü yaşayan Serpil P.'nin ailesi ve yakınları endişe içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Dört gündür yoğun bakım önünde umutlu bir haber almayı bekleyen aile, yetkililerden ve doktorlardan gelecek sevindirici açıklamaya odaklanmış durumda.

        İki çocuk annesi kadının yoğun bakımda bugün uyandırılması beklenirken, tedavisinin uyanması halinde normal serviste devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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