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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, AFSÜ'nün akademik yılı açılış töreninde konuştu:

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, AFSÜ'nün akademik yılı açılış töreninde konuştu:

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, güçlü bir anayasal düzenin farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip bireylerin barış ve huzur içinde birlikte yaşamasının teminatı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, AFSÜ'nün akademik yılı açılış töreninde konuştu:

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, güçlü bir anayasal düzenin farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip bireylerin barış ve huzur içinde birlikte yaşamasının teminatı olduğunu söyledi.

        Özkaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (AFSÜ) Gazi Turgut Aslan Konferans Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreninde, gençlerin vizyonunu dinlemenin, yarınlara dair besledikleri umut ve heyecanlarına ortak olmanın geleceğe olan inancını tazelediğini söyledi.

        Üniversitelerde sorgulayan, araştıran, üreten ve topluma yön veren zihinlerin yetiştiğini dile getiren Özkaya, bir ülkenin geleceğini belirleyen asıl unsurun yetiştirdiği insan kaynağının niteliği olduğunu vurguladı.

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        Özkaya, medeniyetlerin yükselişinin temelinde güçlü eğitim kurumları ve özgür düşünce ortamlarının yer aldığına işaret ederek, bu yönüyle üniversitelerin toplumun entelektüel sermayesini üreten stratejik merkezler olduğunun altını çizdi.

        Özkaya, Anayasa kavramının zihinlerde sadece devlet organlarını düzenleyen soyut metin olarak canlandığını vurguladı.

        Anayasanın toplumsal hayattaki gerçek ruhunu kavramak için daha geniş bir ufka bakılması gerektiğini aktaran Özkaya, anayasanın aynı zamanda bireyin hak ve özgürlük alanını çizen en üstün toplumsal sözleşme olduğunu aktardı.

        - "Anayasa, hepimizin ortak kaderini şekillendiren, insan onurunu merkeze alan bir toplumsal mutabakat metnidir"

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        Özkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kamu gücünün keyfiliğe kaçmasını önlemek, iktidarı hukukla sınırlandırmak ve insan onurunu korumak anayasal düzenin asli varlık sebebidir. Güçlü bir anayasal düzen, farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip bireylerin barış ve huzur içinde birlikte yaşamasının teminatıdır. Toplumun her kesimi, ancak hukukun koruyucu şemsiyesi altında kendisini güvende hisseder. Dolayısıyla anayasa, hepimizin ortak kaderini şekillendiren, insan onurunu merkeze alan bir toplumsal mutabakat metnidir."

        Özkaya, gençlere, güzel, doğru ve gerekli olan hiçbir şeyi ertelememeleri gerektiği tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

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        "Hangi mesleği seçerseniz seçin, bu ülkenin geleceğine yön verme imkanına sahip olacaksınız. Bunun için öncelikle kendinizi bugünden itibaren en nitelikli şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Üniversite yılları, insanın bilgi birikimini geliştirdiği, dünyayı tanıdığı, farklı düşüncelerle karşılaştığı ve kendi kişiliğini inşa ettiği çok kıymetli bir dönemdir. Bu yılları iyi değerlendirmenizi özellikle tavsiye ediyorum. İşte bu sebeple siz gençlere ilk tavsiyem, merak duygunuzu ve öğrenme tutkunuzu her daim diri tutmanızdır. Sıralarda anlatılanlarla yetinmeyin, araştırın, farklı disiplinlerin kapısını çalın, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyin. Özellikle yapay zeka gibi dünyayı yeniden şekillendiren alanlarda vizyon sahibi olmaya gayret edin. Meslek hayatınız boyunca öğrenmeye, araştırmaya ve kendinizi geliştirmeye devam edin."

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        - "Gerektiğinde danışmaktan, başkalarının görüşlerinden yararlanmaktan çekinmeyin"

        Gençlere meslek hayatına atıldıklarında ekip çalışmasına ve insanların bilgi ve tecrübelerine değer vermeleri önerisinde bulunan Özkaya, "Gerektiğinde danışmaktan, başkalarının görüşlerinden yararlanmaktan çekinmeyin. Unutmayın ki insan hayatının söz konusu olduğu bir alanda haklı çıkmaktan çok doğruya ulaşmak ve en iyi hizmeti sunmak önemlidir. Çok okuyun sevgili kardeşlerim. Sadece kendi uzmanlık alanınızdaki akademik metinleri değil tarihi, felsefeyi ve edebiyatı da hazmederek okuyun." diye konuştu.

        Törende, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan da konuşma yaptı.

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        Program, hediye takdimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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