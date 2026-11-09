Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Öğretmenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.D. idaresindeki 03 LH 841 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan D.D. (47) isimli yayaya çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D.D., ambulansla kaldırıldığı Sinanpaşa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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