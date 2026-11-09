Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 09.11.2026 - 19:57 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Ö.D. idaresindeki 03 LH 841 plakalı otomobil, Öğretmenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde D.D'ye (47) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan D.D. kaldırıldığı Sinanpaşa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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