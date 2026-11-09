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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Ö.D. idaresindeki 03 LH 841 plakalı otomobil, Öğretmenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde D.D'ye (47) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan D.D. kaldırıldığı Sinanpaşa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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