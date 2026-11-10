Afyonkarahisar'da aç kurtlar köy merkezine indi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gedikevi köyünde, aç kalan kurtların köye inmesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar geldi. Gedikevi köy merkezinde görülen kurtlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.