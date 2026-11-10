Orman işletme çalışanları Atatürk'ü yad etti
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene kurum amirleri, orman işletme personeli ve orman muhafaza memurları katıldı.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ardından İstiklal Marşı okundu. Tören kapsamında Türk bayrakları da yarıya indirildi.
Kurum personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andı.
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