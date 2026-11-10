Sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da bir iş yerinde sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da bir iş yerinde sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, 2. Küçük Sanayi Sitesindeki bir tamirhane dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanda ısınmak için soba yakmak isteyen çalışanlar sobaya yanıcı bir madde döktü. Dökülen maddenin parlaması sonucu iki çalışan yaralandı. Yaralılar olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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