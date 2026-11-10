Market fiyatları TÜFİS kapsamında takip ediliyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.