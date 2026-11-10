Market fiyatları TÜFİS kapsamında takip ediliyor
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.
Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kentte faaliyet gösteren marketlerdeki tarımsal ürünlerin fiyatları yerinde incelendi. Elde edilen veriler kayıt altına alınarak sistematik şekilde derlendi. Çalışmalarla tarımsal ürünlerin piyasa fiyatlarındaki değişimin izlenmesi, güncel verilerin oluşturulması ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.
İl Müdürlüğü ekiplerinin üretimden tüketime kadar uzanan süreçte piyasa verilerini takip çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.
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