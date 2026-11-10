Afyonkarahisar'da kaybolan inekler dronla bulundu

Hayvanlarını 10 gün boyunca bulamadıklarını kaydeden Çakmak, "İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurduk. Sağ olsun 3 gün tarama yaptık ve bulduk. Devletin gücünü arkamızda hissettik. Hayvanların çalındığını düşündük." dedi.

Ekipler, dron ile havadan arama yaptı ve inekleri gölde buldu.

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