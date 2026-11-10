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        Afyonkarahisar'da kaybolan inekler dronla bulundu

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yetiştiricinin kaybolan inekleri, ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da kaybolan inekler dronla bulundu

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yetiştiricinin kaybolan inekleri, ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        İlçede Kerem Yılmaz Çakmak'a ait büyükbaş hayvanlardan 5'i, Akşehir Gölü'nde otlarken kayboldu.

        Çakmak ve vatandaşlar hayvanları bulamayınca İlçe Tarım Müdürlüğünden yardım istedi.

        Ekipler, dron ile havadan arama yaptı ve inekleri gölde buldu.

        Çakmak, AA muhabirine, babasıyla birlikte hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

        Hayvanlarını 10 gün boyunca bulamadıklarını kaydeden Çakmak, "İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurduk. Sağ olsun 3 gün tarama yaptık ve bulduk. Devletin gücünü arkamızda hissettik. Hayvanların çalındığını düşündük." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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