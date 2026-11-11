Kaymakam Türker, Kaymakam Adayı Arıkan'ı ağırladı

Kaymakam Türker, nazik ziyareti nedeniyle Kaymakam Adayı Arıkan’a teşekkür ederken, Arıkan da misafirperverliğinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, kaymakamlık mesleğine yeni adım atan meslektaşını tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, iki meslektaş arasında kaymakamlık mesleğinin incelikleri ve sahadaki tecrübeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

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