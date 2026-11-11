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        Keleş okul ziyaretlerini sürdürüyor

        Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Keleş okul ziyaretlerini sürdürüyor

        Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Bolvadin’de eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve okul yönetimleriyle istişarelerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen okul ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

        Ziyaret esnasında okulun genel durumu ve yürütülen projeler hakkında okul idaresinden detaylı bilgi alan Keleş, eğitim kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        Programı kapsamında okulun Bilişim Teknolojileri Sınıflarını da gezen Keleş, geleceğin teknoloji lideri adaylarıyla yakından ilgilendi. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Keleş, gençlerin teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mesleki eğitimin ülkemizin geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı. Öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Keleş, onlara bol bol kitap okumalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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