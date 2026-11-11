Bolvadin'de Emrullah Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçe genelindeki rutin temizlik faaliyetlerini artırarak sürdürüyor.

Belediye Başkanı Derviş Aynacı’nın talimatları doğrultusunda harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Emrullah Mahallesi’nde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle genelindeki cadde, sokak ve yaşam alanlarında titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında köşe bucak temizlik yapılarak çevre görüntüsü iyileştirildi. Vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve modern bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla planlanan detaylı temizlik çalışmalarının, belirlenen program dahilinde diğer mahallelerde de aralıksız devam edeceği bildirildi.