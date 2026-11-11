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        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

        İzmir'de HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı işçi Recep Fedai gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

        İzmir’de HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı işçi Recep Fedai gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi de yaralanmıştı. Olayda hayatını kaybeden işçilerden Recep Fedai, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Karacaören köyüne getirilen Fedai'nin cenazesi, muhtarlık önünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Vali Dr. Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve vatandaşlar katıldı. Fedai, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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