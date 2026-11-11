Tarihi Karahisar Kalesi'nde sis manzarası mest etti

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getiren görüntüler, Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzarayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, sis bulutlarının Afyonkarahisar'ı kapladığı, tarihi Karahisar Kalesi'nin ise sislerin arasından yükseldiği görüldü. Gün doğumunun renkleriyle birleşen sis manzarası, izleyenlere görsel şölen sundu.

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