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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Fabrikadaki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı, kayıp işçi aranıyor (2)

        Fabrikadaki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı, kayıp işçi aranıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Fabrikadaki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı, kayıp işçi aranıyor (2)

        AFYON'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Recep Fedai, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karacaören köyünde toprağa verildi. Bu sabah köy meydanındaki cenazeye Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Fedai'nin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Baba Mustafa Fedai, cenaze ınamaz kılınırken ayakta durmakta zorlandı. Vali Aktaş, Recep Fedai'nin ailesine taziyede bulunup, başsağlığı ve sabır diledi.

        KAYIP İŞÇİNİN BABASINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

        Öte yandan, patlamanın yaşandığı fabrikada çalışan ve kayıp olduğu belirtilen Barış Güney’in, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde oturan babası Bekir Güney'den DNA örnekleri alındı. Ekiplerin, Güney’i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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