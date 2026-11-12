Türk ve Kırgız güreşçiler, turnuvalara birlikte hazırlanıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da Türk ve Kırgız U20 güreşçileri, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını birlikte sürdürüyor.

Afyonkarahisar Yüntaş Belediye Spor Kulübü ve Türkiye U20 Kadınlar Güreş Milli Takımı Antrenörü Yakup Yağcı'nın daveti üzerine kente gelen Kırgızistan U20 Kadınlar Güreş Milli Takımı Antrenörü Bilinbek Kaparbekov'un öncülüğünde 10 güreşçi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda birlikte kampa girdi.

Türk ve Kırgız sporcular, yeni başarılar için 10 gün boyunca çalışmalarını birlikte sürdürecek.

Yağcı, AA muhabirine, karşılıklı teknikleri antrenmanlarda sporculara aktaracaklarını söyledi.

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Şampiyonluklar için hazırlandıklarını anlatan Yağcı, "Sporcularımız birbirleriyle çok güzel kaynaştı. Bu kamp, sporcuları gelişim ve performans açısından olumlu etkiliyor. Ülkelerimizi organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Spor turizminde Afyonkarahisar her yıl öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Yağcı, ilerleyen günlerde Kırgızistan'da kampa gitmeyi planladıklarını dile getirdi.

- Tecrübe paylaşımı yapıyorlar

Antrenör Bilinbek Kaparbekov da sporcularıyla beş yıldır çalıştığını vurgulayarak "Sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonluğu ile olimpiyatlara katılıyor. Buraya hazırlık kampı için geldik. Türk sporcularla verimli antrenmanlar yapıyoruz. Karşılıklı faydalı bir tecrübe paylaşımı oluyor." diye konuştu.

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Sporculardan Fatma Yılmaz ise Kırgız güreşçilerle yaptıkları kampın iyi geçtiğini belirtti.

Kırgız sporcularla hemen kaynaştıklarını aktaran Yılmaz, "Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Biz burada olmaktan çok mutluyuz. Birlikte önümüzdeki şampiyonalara hazırlanıyoruz." dedi.

Sporculardan Gülcaz Turatbekova ile Diana Amanturova da tecrübe paylaşımının başarıyı getireceğine inandıklarını kaydetti.