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        Tankerin alev alev yandığı anlar kamerada

        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Şoförün yaralı olarak kurtulduğu olayda yaklaşık 30 ton akaryakıt alev alev yandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Tankerin alev alev yandığı anlar kamerada

        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Şoförün yaralı olarak kurtulduğu olayda yaklaşık 30 ton akaryakıt alev alev yandı.

        Olay, Sandıklı ilçe girişi Ballık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 30 ton akaryakıt taşıyan tanker kontrolden çıkarak refüje devrildi. Bir anda yanmaya başlayan araçtan sürücü son anda atlayarak yaralı halde kurtuldu. Büyüyen alevler kilometrelerce uzaktan görülürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yangına müdahalesi sürerken yaralı sürücü ise bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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