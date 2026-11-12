Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde fidanlar toprakla buluştu

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde fidanlar toprakla buluştu

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Dişli Tepesi mevkiinde geniş katılımlı bir fidan dikim faaliyeti düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde fidanlar toprakla buluştu

        Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Dişli Tepesi mevkiinde geniş katılımlı bir fidan dikim faaliyeti düzenlendi.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce fidan geleceğe nefes olması amacıyla toprakla buluşturuldu.

        Daha yeşil bir çevre ve doğaya katkı sağlama hedefiyle planlanan programa; Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Bolvadin Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Güntürk, Dişli Belediye Başkanı Ahmet Mert, ilçe protocolü, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Protokol üyeleri ve vatandaşların imece usulüyle fidan dikimi gerçekleştirdiği etkinlikte, dikilen fidanlara can suları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bir kişi öldü
        Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bir kişi öldü
        Kaybolan 5 inek dronla bulundu
        Kaybolan 5 inek dronla bulundu
        Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü
        Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü
        Fabrikadaki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı, kayıp işçi aranıyor (2)
        Fabrikadaki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı, kayıp işçi aranıyor (2)
        Sandıklı'da 500 fidan toprakla buluşturuldu
        Sandıklı'da 500 fidan toprakla buluşturuldu
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi