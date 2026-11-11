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        Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bir kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 17 yaşındaki A.Ç.'nin tüfekle vurduğu 47 yaşındaki A.U. hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 21:49 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bir kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 17 yaşındaki A.Ç.'nin tüfekle vurduğu 47 yaşındaki A.U. hayatını kaybetti.

        İlçenin Termalkent Mahallesi Yemişçioğlu mevkisinde, daha önce çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen taraflar arasında yeniden gerginlik çıktı.

        17 yaşındaki A.Ç. aralarındaki anlaşmazlık ve husumet nedeniyle çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çobanlar Devlet Hastanesine kaldırılan A.U. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki A.Ç. çiftlik evinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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