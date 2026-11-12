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        Afyonkarahisar'ın yerli otomobili fuarda büyük ilgi gördü

        Afyonkarahisar'da üretimi gerçekleştirilen Forever marka elektrikli araçlar, İzmir'de düzenlenen 2. Motta Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı'nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'ın yerli otomobili fuarda büyük ilgi gördü

        Afyonkarahisar’da üretimi gerçekleştirilen Forever marka elektrikli araçlar, İzmir’de düzenlenen 2. Motta Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı’nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer ve genç girişimci Berat Beşer’in öncülüğünde Afyonkarahisar’da üretim ve montaj çalışmaları yürütülen Forever marka elektrikli araçlar, 48 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda sergilendi. Elektrikli otomobil ve kamyonet modellerinden oluşan ürün gamında XEV ve FAM isimli binek araçlar ile TRAGO isimli damperli kamyonet bulunuyor. Yaklaşık 120 kilometre menzile sahip araçların saatte 4551 kilometre hız sınırında olduğu belirtildi.

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        Standart 220 volt ev priziyle şarj edilebilen araçların, batarya özelliklerine göre 4 ila 6 saat içerisinde şarj olduğu ifade edildi. B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabildiği belirtilen modeller, özellikle şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik tasarımlarıyla öne çıkıyor.

        Forever markasının ticari araç seçenekleri arasında yer alan TRAGO model damperli kamyonetin yaklaşık 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

        Afyonkarahisar’da üretimi gerçekleştirilen elektrikli araçların hem fuarda hem de sosyal medyada gördüğü ilgi, yerli üretim girişiminin tanıtımına katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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