Başmakçı'da kadın çiftçilere yönelik eğitim çalışması

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen eğitimde, kadın çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretimdeki rollerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

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