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        Afyonkarahisar Belediyesi İsmet Attila Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

        Afyonkarahisar Belediyesi İsmet Attila Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Afyonkarahisar Belediyesi İsmet Attila Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

        Afyonkarahisar Belediyesi İsmet Attila Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Selçuklu Mahallesi'ne yapılacak İsmet Attila Kültür Merkezi'nin temel atma törenine eski Maliye Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila, il protokolü, siyasi parti il başkanları ve davetliler katıldı.

        Törende konuşan Attila, görev yaptığı dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Programda, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Selçuklu Mahallesi Muhtarı Öznur Hız da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, projenin temel atmasını gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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