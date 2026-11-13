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        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Ataköy Mahallesi muhtarlık binası önünde dün, Muzaffer K. ile Atilla A. ve Ömer A. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, darp ve aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, araçlarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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