Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ataköy Mahallesi muhtarlık binası önünde dün, Muzaffer K. ile Atilla A. ve Ömer A. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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