İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yunak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen 03 HC 069 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 34 EKD 286 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.