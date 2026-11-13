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        Kaymakam Türker'den, Kaymakam Miroğlu'na veda ziyareti

        Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, tayini çıkan veya görev değişikliği dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu'nu makamında ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Kaymakam Türker'den, Kaymakam Miroğlu'na veda ziyareti

        Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, tayini çıkan veya görev değişikliği dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu’nu makamında ağırladı.

        Gerçekleşen ziyarette, iki ilçe arasında yürütülen çalışmalar ve iş birliği konuları ele alınırken, samimi bir sohbet ortamı oluştu. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, nazik ziyareti ve yürüttüğü başarılı çalışmalar dolayısıyla meslektaşına teşekkür etti. Türker, önümüzdeki süreçte katılacağı kaymakamlık kursunda da Bünyamin Miroğlu’na başarı dileklerini iletti.

        Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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