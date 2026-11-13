Afyonkarahisar'da buruk ara tatil Öldürülen öğretmenler görev yaptıkları okullarında mevlid ile yadedildi Öldürülen öğretmenlerin okullarındaki dolaplarında isimleri kaldı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz 5 Kasım'da meydana gelen ve 8 kişinin öldürüldüü olayda vefat eden iki öğretmen ara tatil öncesi okullarında gerçekleştirilen mevlit programının ile yad edilirken, öğrenciler ise öldürülen öğretmenlerini özlediklerini ifade edip gözyaşı döktüler.

İhsaniye ilçesinde 5 Kasım da yaşanan olayda Arif Sefa Ö. (28), biçerdöver satışı üzerinden çıkan kavgada Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak'ı (56) öldürürken, ardından kaçmak için araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmen olan Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir'i (46) katletmişti. 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Ö. sonrasında araç ile kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

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Öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı

Olayda katledilen Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir isimli öğretmenlerin görev yaptığı ve acının tazeliğini koruduğu Yukarıtandır Ortaokulunda mevlid programı gerçekleştirildi. Programa İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, talihsiz öğretmenlerden Mete'nin eşi Şahin Mete, meslektaşları ve öğrenciler katıldı.

Kur'anı Kerim tilaveti sonrası yemek ikramının ardından program sona ererken, mevlid de bir çok öğrencinin gözyaşlarına hakim olamamaları ise görenlerin içini sızlattı.

Öte yandan, katledilen öğretmenlerin okullarındaki öğretmenler odasında kullandıkları dolaplarındaki isimlerin halen kaldırılmamış olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevli rehber öğretmenler tarafından okul öğrenci ve öğretmenlerine bir hafta boyunca psikolojik ve sosyal destek sağlandığı belirtildi.