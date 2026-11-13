Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 13.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. ilçe merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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