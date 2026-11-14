Destine Hatun Yurdu öğrencilerinden miniklere el emeği atkı ve bere hediyesi

Afyonkarahisar’da Destine Hatun Yurdu öğrencileri, hayata geçirdikleri 'Isıtan Eller' projesi kapsamında kendi ördükleri atkı ve bereleri Balmahmut İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Afyonkarahisar’da Destine Hatun Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 'Isıtan Eller' projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde yurt öğrencilerinin el emeğiyle ördüğü renkli atkı ve bereler, Balmahmut İlkokulu’nda düzenlenen programla öğrencilere teslim edildi. Hediye takdiminin ardından üniversiteli ablalarıyla bir araya gelen ilkokul öğrencileri, çeşitli oyunlar oynayıp şarkılar söyleyerek vakit geçirdi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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Projede yer alan yurt öğrencileri, çocukların mutluluğunun kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu tür çalışmaların dayanışma kültürüne katkı sağladığını ifade etti.