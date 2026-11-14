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        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden işçi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Barış Güney'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:30 Güncelleme:
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden işçi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Barış Güney'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

        İzmir'deki hastanede yapılan işlemlerin ardından dün ailesine teslim edilen Barış Güney'in cenazesi, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ve ailenin taziyeleri kabul etmesinin ardından cenaze, Aşağı Mahalle'deki belde mezarlığı önüne götürüldü. Öğle vakti veya cenaze namazının kılınmasının ardından Güney'in naaşı belde mezarlığında toprağa verildi.

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        Cenaze törenine Güney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Güney Belediye Başkanı Ali Baran, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Öte yandan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım tarihinde meydana gelen patlamada 19 işçi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

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