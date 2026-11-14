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        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Barış Güney'in cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Barış Güney'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:31 Güncelleme:
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Barış Güney'in cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Barış Güney'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

        İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Güney'in cenazesi, dün ailesine teslim edildi.

        Güney'in cenazesi, Afyonkarahisar'ın Güney beldesindeki babaevine getirildi. Burada aile taziyeleri kabul etti.

        Aşağı Mahalle'deki belde mezarlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından Güney'in cenazesi toprağa verildi.

        Törene, Güney'in ailesinin yanı sıra Vali Naci Aktaş, Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Güney Belediye Başkanı Ali Baran, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 19 işçi hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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