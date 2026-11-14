Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen işçi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

        İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen işçi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

        İZMİR'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 19 işçiden Barış Güney, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:25 Güncelleme:
        İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen işçi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

        İZMİR'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 19 işçiden Barış Güney, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım'da saat 12.00 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İlk belirlemelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden Barış Güney'in cesedine dün ulaşıldı.

        İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Barış Güney'in cenazesi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki ailesinin evine getirildi. Aile burada taziyeleri kabul etti. Barış Güney için Aşağı Mahalle'deki belde mezarlığı önünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güney'in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

        REKLAM

        Cenaze törenine Güney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Güney Belediye Başkanı Ali Baran, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Barış Güney'in cenazesi Afyonkarahis...
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Barış Güney'in cenazesi Afyonkarahis...
        Çay Kaymakamı Türker, 'Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini dinledi
        Çay Kaymakamı Türker, 'Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini dinledi
        Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'ten ara tatil mesajı
        Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'ten ara tatil mesajı
        Destine Hatun Yurdu öğrencilerinden miniklere el emeği atkı ve bere hediyes...
        Destine Hatun Yurdu öğrencilerinden miniklere el emeği atkı ve bere hediyes...
        Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de hemşehrileriyle bir a...
        Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de hemşehrileriyle bir a...
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı