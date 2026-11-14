İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen işçi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 19 işçiden Barış Güney, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım'da saat 12.00 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İlk belirlemelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden Barış Güney'in cesedine dün ulaşıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Barış Güney'in cenazesi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki ailesinin evine getirildi. Aile burada taziyeleri kabul etti. Barış Güney için Aşağı Mahalle'deki belde mezarlığı önünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güney'in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

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Cenaze törenine Güney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Güney Belediye Başkanı Ali Baran, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.