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        Bakan Bak, Afyonkarahisar'lı öğrencilerle bir araya geldi

        Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen "Komşum 2.0 Paneli"ne katılarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Bakan Bak, Afyonkarahisar'lı öğrencilerle bir araya geldi

        Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Antalya’da COP31 kapsamında düzenlenen "Komşum 2.0 Paneli"ne katılarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı panelde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Komşum Projesi ele alındı. Projenin uluslararası düzeyde tanıtılması ve kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların farklı ülkelerden katılımcılarla paylaşılması amaçlandı.

        Programa katılan Afyonkarahisarlı öğrenciler de projenin uluslararası tanıtım çalışmalarında yer alarak Bakan Bak ile buluşma fırsatı yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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