Bolvadin'de lise öğrencileri mehteran takımında bir araya geldi İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş provaları ziyaret etti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde lise öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan mehteran takımı, hafta sonu gerçekleştirdiği provalarla çalışmalarını sürdürüyor.

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan mehteran takımı, cumartesi günü prova çalışması gerçekleştirdi. Okulda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğrencilerle sohbet ederek çikolata ikramında bulundu. Ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenler de hazır bulundu.

"Kültürel mirasımıza sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz"

Prova çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, "Eğitimde akademik başarı kadar sanatın, kültürün ve değerlerimizin yaşatılmasına da önem veriyoruz. Geleneklerimizi geleceğe taşıyacak, kültürel mirasımıza sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Köklerimizden aldığımız güçle geleceğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.

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Program, öğrencilerin seslendirdiği marşların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.