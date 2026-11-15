Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Bolvadin'de veliler kitap okuma yarışmasında ter döktü

        Bolvadin'de veliler kitap okuma yarışmasında ter döktü

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere yönelik düzenlenen kitap okuma yarışmasına yaklaşık 150 veli katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Bolvadin'de veliler kitap okuma yarışmasında ter döktü

        Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere yönelik düzenlenen kitap okuma yarışmasına yaklaşık 150 veli katıldı.

        Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını teşvik etmek ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda veliler, Doğan Cüceloğlu’nun "Başarıya Götüren Aile" adlı eserinden sorumlu tutuldu. TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen sınav öncesinde okulun konferans salonunda velilerle bir araya gelen Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğrencilerin yetiştirilmesinde ailelerin üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti.

        REKLAM

        "Güçlü bir eğitim sistemi, sağlam temeller üzerine kurulu okulaile iş birliğiyle mümkündür"

        Eğitimin yalnızca okul ve öğretmenlerin sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Keleş, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra karakter gelişimi, özgüven kazanımı ve hayata hazırlanmalarında anne babaların tutumları belirleyicidir. Güçlü bir eğitim sistemi, ancak sağlam temeller üzerine kurulu okulaile iş birliğiyle mümkündür" dedi. Konuşmanın ardından sınıflara alınan veliler, kitap okuma yarışması sınavına girdi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Keleş, programa ilgi gösteren velilere ve organizasyonda emeği geçen idareci ile öğretmenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Bakan Bak, Afyonkarahisar'lı öğrencilerle bir araya geldi
        Bakan Bak, Afyonkarahisar'lı öğrencilerle bir araya geldi
        Bolvadin'de lise öğrencileri mehteran takımında bir araya geldi İlçe Millî...
        Bolvadin'de lise öğrencileri mehteran takımında bir araya geldi İlçe Millî...
        Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de temaslarda bulundu İl...
        Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Eskişehir'de temaslarda bulundu İl...
        Afyonkarahisar'da "Lastikçi Vesile Nine" hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da "Lastikçi Vesile Nine" hayatını kaybetti
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden işçi Afyonkarahisar'da toprağa veril...
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden işçi Afyonkarahisar'da toprağa veril...
        İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen işçi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
        İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen işçi Afyonkarahisar'da toprağa verildi