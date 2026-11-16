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        Afyonkarahisar'da çiftçilere tarımsal üretim ve destekleme eğitimi

        Afyonkarahisar'da çiftçilere yönelik 2026 yılı eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamında üreticilere tarımsal üretim, desteklemeler ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da çiftçilere tarımsal üretim ve destekleme eğitimi

        Afyonkarahisar'da çiftçilere yönelik 2026 yılı eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamında üreticilere tarımsal üretim, desteklemeler ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

        Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şuhut ilçesi ile Erkmen, Omuzca, Yarımca, Saadet, Bayatçık, Köprülü ve Halımoru'nda çiftçi eğitim toplantıları gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğü şube müdürleri ve teknik personelinin katıldığı toplantılarda tarımsal üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretim, yeni destekleme modeli, tarımsal desteklemeler, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele, BReçete sistemi ve su verimliliği konuları ele alındı. Toplantılarda ayrıca tarım sigortalarının önemi, sigorta kapsamları ve üreticilerin yararlanabileceği teminatlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerin sorun, talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantılarda sorular teknik personel tarafından yanıtlandı.

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        İl genelinde çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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