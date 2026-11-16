Afyonkarahisar'da hava durumu
Yapılan tahminlere göre, Afyonkarahisar'da yeni haftanın yağışlı ve serin geçeceği bekleniyor.
Giriş: 16.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
Yapılan tahminlere göre, Afyonkarahisar’da yeni haftanın yağışlı ve serin geçeceği bekleniyor.
Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte hafta boyu yağışlı ve kapalı bir havanın hakim olması bekleniyor. Serin bir havanın etkili olmasının beklendiği kentte hafta boyu sıcaklıklarında 6 ile 18 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.
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